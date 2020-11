Biden parla da presidente e depone l'odio: "Domani sarà un giorno migliore"

Niente insulti e odio come il miliardario che è asserragliato alla Casa Bianca. Ma un discorso che ha fatto appello alla concordia.

"La gente di questo Paese ha parlato, abbiamo ottenuto una vittoria netta". Con queste parole Joe Biden ha aperto il suo primo discorso da presidente eletto degli Stati Uniti. "Domani sarà un giorno migliore - ha aggiunto -. Sarò un presidente che unisce e non che divide: torniamo ad ascoltarci, siamo tutti americani. Non ci sono Stati blu o Stati rossi, ci sono solo gli Stati Uniti".

L'appello all'unità "Basta trattare i nostri oppositori come nemici", ha detto Biden lanciando un appello all'unità nazionale. "Mi impegnerò a essere un presidente per rappresentare anche coloro che non mi hanno sostenuto. Ho perso anche io un paio di volte, ora, diamoci una possibilità aiutandoci l'uno con l'altro". "Stanotte il mondo ci guarda", ha aggiunto, "e noi torneremo ad essere un Paese rispettato nel mondo. Questo è il momento di guarire l'America".

"Debellare la pandemia e sconfiggere il razzismo" "Il nostro lavoro - ha spiegato il presidente eletto illustrando i primi punti che intende affrontare - inizia con il mettere sotto controllo il coronavirus. Non risparmierò alcuno sforzo contro questa pandemia". Biden presenterà lunedì una task force di scienziati e esperti che lo aiuteranno a elaborare un piano per affrontare la pandemia. "Il piano sarà costruito sulla base della scienza e su compassione, empatia e preoccupazione", ha spiegato. "Dobbiamo battere il virus, la povertà economica, il razzismo sistemico, accettare la sfida del cambiamento climatico, dare a tutti i nostri concittadini una possibilità".

"Ricostruire l'anima dell'America" "L'America è sempre stata plasmata da momenti storici - ha ricordato Biden -: Lincoln nel 1860, Roosevelt nel 32, Kennedy nel 1960 e anni fa Obama, quando disse 'possiamo farcela'. Siamo anche adesso in un momento storico, possiamo ricostruire l'anima dell'America. Dobbiamo trovare un equilibro tra ragione e impulso. L'America si può definire con una sola parola: possibilità. Io credo nelle opportunità che questo Paese offre, in un'America che non lascia nessuno indietro, e non si fa spaventare da nulla".