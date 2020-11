L'opinionista si commuove in tv per la vittoria di Biden: "Come George Floyd non respiravamo"

This is as real as it comes! Thank you @VanJones68 https://t.co/NOQlEeHRvt

Un video che ha fatto il giro del mondo: “Non respiro. Non era solo George Floyd, erano moltissimi in questo paese che sentivano di non riuscire a respirare".Così su Cnn, scoppiando in lacrime, Van Jones, ex funzionario dell'amministrazione Obama, afro-americano, ha reagito alla notizia dell'elezione di Joe Biden alla presidenza, ricordando le ultime parole pronunciate dall'afroamericano Floyd prima di morire durante il suo arresto."E' una grande cosa per noi riuscire ad avere un po' di pace", ha proseguito, sottolineando come Trump abbia reso accettabile l'idea di esternare il razzismo e spiegando di aver temuto per la sicurezza della sua famiglia durante la presidenza Trump. Dopo la sconfitta di Trump "se sei musulmano, non ti devi preoccupare del fatto che il presidente non ti vuole qui. Se sei un immigrato, non devi preoccuparti che il presidente sia contento di vederti i bambini strappati via".