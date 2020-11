Steve Bannon ha detto che si dovrebbe decapitare Fauci ed esporre la sua testa fuori dalla Casa Bianca

Twitter e Youtube hanno sospeso l'account di Steve Bannon, l'ex consigliere di Trump e ideologo del sovranismo (nonché grande amico di Giorgia Meloni), perché nel corso della sua trasmissione online ha detto che bisognerebbe "esporre su dei pali fuori dalla Casa Bianca le teste di Anthony Fauci e di Christopher Wray". Quest'ultimo è il direttore dell'Fbi.Steve Bannon è in attesa di processo per aver rubato migliaia di dollari pubblici che i cittadini avevano donato per la costruzione del muro con il Messico, grande cavallo di battaglia dell'amministrazione Trump di questi 4 anni. Il co-conduttore di Bannon, Jack Maxey, si è detto d'accordo con la 'decapitazione' di Fauci e Wray, che ha definito 'traditori' perché non hanno obbedito a Trump.Christopher Wray è finito nel mirino dei trumpisti per non aver indagato gli avversari politici del presidente (Obama, Biden e Clinton) o il figlio di Biden, Hunter, come richiesto più volte dal presidente negli ultimi mesi sula base di teorie cospirazioniste senza alcuna prova.Fauci, ovviamente, è il simbolo della scienza che ha smentito una dopo l'altra tutte le menzogne dette da Trump sul Covid.