Greta Thunberg attacca Trump: "Sei ridicolo, impara a controllare la rabbia"

Lei non lo ama e lui non ha persona occasione per attaccarla da buon nemico della scienza e dell’ambiente: Greta Thunberg esorta Donald Trump a imparare a gestire meglio la rabbia.



"Così ridicolo. Donald deve lavorare sul suo problema di Gestione della Rabbia, poi andare a vedere un vecchio film con un amico! Rilassati Donald, rilassati!", ha twittato l'attivista svedese per il clima, commentando il tweet "FERMATE IL CONTEGGIO" del presidente americano.

Greta si è rifatta, ossia ha detto a Trump quello che il miliardario negazionista aveva detto di lei tempo fa.