L'iniziativa di Barbra Streisand: "Cinque motivi per votare contro Donald Trump"

Il miliardario nemico della scienza e della cultura mai e poi mai: cinque motivi per votare contro il presidente americano Donald Trump. È l'iniziativa della cantante e attrice statunitense Barbra Streisand che, da quasi una settimana, sul suo profilo Twitter indica le ragioni principali per votare contro l'attuale presidente. L'artista ha deciso di sfruttare la sua popolarità e la piattaforma per mostrare non solo il sostegno al candidato democratico Joe Biden, ma esporre anche quelle che secondo lei sono alcune (se non tutte) le mancanze di Trump come presidente degli Stati Uniti.Le raccomandazioni della Streisand sono arrivate anche oggi, puntuali, tramite un tweet con la dicitura: ''Cinque motivi in più per votare contro Trump''. Primo fra tutti, l'arresto di Steve Bannon, che ha portato a sette il totale delle persone arrestate nella cerchia ristretta del presidente. Al secondo punto, la cantante cita le accuse di molestie sessuali da parte di quasi 70 donne, inclusa quella di una nota giornalista che sostiene di essere stata stuprata da Trump in un grande magazzino.Viene poi contestato il comportamento di Trump nei confronti della disciplina militare e del sistema legale, oltre al licenziamento di Richard Spencer, ex segretario della Marina, con cui era in disaccordo. Quarto: "Trump non prende sul serio il lavoro. Guarda la TV, twitta troppo, gioca a golf e - sottolinea la Streisand - usa i soldi dei contribuenti per volare costantemente nei suoi resort e farsi una partita (ha speso circa un terzo della sua presidenza nei suoi resort)''."La questione di fondo - conclude al quinto punto la cantante - è che Trump si circonda di amici criminali. Non ha compassione, nessuna classe ... solo una crudeltà imperdonabile ... nessuna umiltà, nessun senso dell'umorismo e troppa poca intelligenza".