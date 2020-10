Trump cerca alibi: "Se perdo la colpa è della Corte Suprema" (a maggioranza conservatrice)

Nell'ultimo mese ha nominato alla Corte Suprema, con spregio delle tradizioni istituzionali, una nuova giudice, Amy Coney Barrett, sua fedelissima e che ha reso la Corte in maggioranza repubblicana. Non si capisce quindi come possa ora Donald Trump sostenere che una sua eventuale sconfitta sarebbe colpa della Corte Suprema, perchè quest'ultima avrebbe dato ragione in alcune sentenze ai democratici su alcune controversi legate al voto: "Se Sleepy Joe Biden fosse effettivamente eletto presidente, i quattro giudici (più 1) che hanno contribuito a rendere possibile una vittoria così ridicola sarebbero relegati a sedere non solo su una CORTE pesantemente affollata, ma probabilmente anche su una CORTE GIREVOLE", nel senso con nuovi arrivi, ha twittato Trump venerdì mattina, alludendo a (mai confermati) piani di Biden di ampliare il collegio della Corte suprema. "Almeno i molti nuovi giudici saranno di sinistra radicale!". Trump in un precedente tweet ha anche affermato che Biden avrebbe "distrutto" la Corte Suprema e ha avvertito: "Non lasciare che questo accada!".Trump fa riferimento a una proposta che però non è di Biden, ossia quella di espandere la Corte in modo che i suoi membri (attualmente 9) non facciano pendere il giudizio da una paret politica o da un'altra e che sia un organo effettivamente neutrale. Tuttavia, ripetiamo, Joe Biden non ha mai parlato di questa eventualità nel suo programma elettorale.