Usa, gli ebrei americani con Biden contro il "White power" legittimato da Trump

Biden contro il “white power” tanto caro a Donald Trump. Un suprematismo che si nutre dell’odio verso gli ebrei. “L’antisemitismo è un cancro che ha alimentato un pericoloso aumento dei crimini ispirati dall’odio negli ultimi quattro anni, da Charlottesville e Pittsburgh a Poway e Jersey City. Sono entrato in questa corsa dopo aver sentito la bile antisemita vomitata dai neonazisti a Charlottesville – e sentito il presidente Trump dire che c’erano “persone molto in gamba da entrambe le parti”. Quelle parole hanno scioccato la nostra coscienza e stordito il mondo”.

Questa è solo una delle frasi della lettera scritta dal candidato democratico Joe Biden e ripresa dal The Times of Israel, in occasione del secondo anniversario, caduto il 27 ottobre, dell’attentato alla sinagoga di Pittsburgh ad opera del suprematista di destra, Robert Bowers, in cui morirono 11 persone in preghiera. “Ci è stato ricordato in quel momento, come già troppe volte, che abbiamo ancora del lavoro da fare per dare un significato alla frase inquietante: mai più – scrive Biden -. Non ho mai dimenticato la straziante lezione di quelle parole, che ho appreso per la prima volta da mio padre da ragazzo negli anni che seguirono gli orrori dell’Olocausto. (…) La fine di quella storia non è solo di perdita e devastazione; riguarda anche i sopravvissuti, la loro perseveranza, determinazione e fede. Riguarda la saggezza che possiamo raccogliere di generazione in generazione nella storia ebraica: la necessità di rifiutarsi di stare a guardare. L’urgenza di dire la verità. La richiesta di perseguire la giustizia, abbracciare la pace, riparare il mondo e trattare ogni persona con dignità. Questi principi hanno radici ebraiche, ma sono anche fondamentali per quello che siamo come americani. Ne abbiamo bisogno ora più che mai. Dobbiamo tutti dare ascolto all’insegnamento rabbinico che “‘non è tuo dovere finire il lavoro, ma non sei nemmeno libero di trascurarlo'”.

“Lotteremo insieme contro l’antisemitismo e il Covid-19”

“Se avrò l’onore di essere eletto, avete la mia parola: denunceremo con forza questo male, qualunque sia la fonte. Condurremo una strategia globale per combattere l’antisemitismo. Ripristineremo i fondi per i programmi per affrontare l’estremismo interno, perseguire i crimini ispirati dall’odio ed espandere sostanzialmente gli investimenti nella protezione dei nostri luoghi di culto. Solleveremo la nostra comune umanità su ogni questione, incluso il nostro sforzo globale per sconfiggere il Covid-19, una malattia che ha portato via troppe vite, troppi lavori e troppo tempo lontano da bambini e nipoti. Saremo guidati dalla scienza, ascoltando il richiamo talmudico: che se salvi una vita, è come se avessi salvato il mondo intero. Per ogni famiglia che ha perso una persona cara a causa di questo virus, so cosa significa quella perdita: questo è il tuo intero mondo. Ascolteremo esperti di salute pubblica, implementeremo mandati di maschere a livello nazionale lavorando con governatori e sindaci, miglioreremo notevolmente la nostra capacità di test e rintracciamento, forniremo risorse disperatamente necessarie alle famiglie e alle piccole imprese per aiutarle a superare la pandemia e distribuiremo un vaccino equamente a costo zero il secondo è pronto. La politica non sarà un fattore. Salute, sicurezza e protezione sono tutto ciò che conta”.

Biden oltre “Bibi”

“La nostra responsabilità si estende anche oltre i nostri confini, al mantenimento e all’approfondimento del nostro legame indissolubile con Israele- scrive Biden - Ho lavorato con ogni primo ministro israeliano da quando ho incontrato per la prima volta Golda Meir da giovane senatore, e il mio impegno non è mai venuto meno: sarò sempre fermo per la sicurezza di Israele e contro gli sforzi per delegittimare Israele sulla scena globale. Lavorerò con il nostro alleato Israele per assicurarmi che possa sempre difendersi e per perseguire la sicurezza duratura di una soluzione a due stati. E non permetterò mai all’Iran di ottenere un’arma nucleare. A differenza del nostro attuale presidente, non giocherò mai a fare politica di parte con le relazioni Usa-Israele. E ripristinerò il ruolo dell’America sulla scena globale – come nazione che guida non solo con l’esempio del nostro potere, ma con il potere del nostro esempio.

Qui a casa, dobbiamo fare di più che parlare di tikkun olam – riparare il mondo – dobbiamo mantenere la sua promessa. Dobbiamo impegnarci nuovamente a perseguire la giustizia nel campo dell’assistenza sanitaria, dell’equità economica, dell’uguaglianza razziale e della libertà riproduttiva e dobbiamo assumerci la minaccia esistenziale del cambiamento climatico. Dobbiamo accogliere lo straniero riaffermando la nostra promessa fondante di nazione di immigrati e richiedenti asilo. Dobbiamo sostenere il nostro impegno per la dignità e il rispetto per ogni singola persona, nelle parole e nei fatti”.

Intanto, Un nuovo sondaggio tra gli elettori ebrei statunitensi mostra Biden, in netto vantaggio sull’attuale inquilino della Casa Bianca, a pochi giorni dal d. Mentre i risultati sono in linea con i precedenti sondaggi e con le abitudini di voto storiche della comunità ebraica, il vantaggio di Biden nel nuovo sondaggio, , è il più grande documentato finora nei sondaggi elettorali del 2020.

Il nuovo rilevamento condotto dalla società di sondaggi SSRS e commissionato dal Comitato ebraico americano, comprendeva un campione relativamente ampio di 1.334 intervistati ebrei americani. Il 75 per cento di loro ha detto che voterà per Biden alle elezioni, mentre il 22 per cento ha detto che voterà per Trump. Solo il tre per cento era indeciso o aveva intenzione di votare per altri candidati. La settimana scorsa, un sondaggio nazionale del Pew Research Institute ha mostrato che Biden ha conquistato il sostegno del settanta per cento degli intervistati ebrei, mentre il 27 per cento ha detto che avrebbe sostenuto Trump. Un sondaggio di settembre pubblicato dall’Istituto Elettorale Ebraico ha mostrato che Biden ha guadagnato il 67 per cento del voto degli ebrei e Trump il trenta per cento, un risultato molto migliore per il presidente, che ha ottenuto solo il 25 per cento del voto degli ebrei nelle elezioni del 2016, secondo gli exit poll.

Il nuovo sondaggio SSRS-AJC contempla più intervistati rispetto ai precedenti sondaggi degli elettori ebrei in questo ciclo elettorale, e i suoi risultati sono più vicini a quelli delle elezioni di metà mandato del 2018 che ai risultati della corsa Trump-Clinton del 2016. Gli exit poll di metà settembre hanno mostrato che almeno il 75 per cento degli elettori ebrei ha votato per i candidati Democratici. Biden non ha raggiunto quel livello di sostegno tra gli elettori ebrei prima della pubblicazione dell’ultimo sondaggio. Trump, tuttavia, è il candidato preferito di un gruppo specifico all’interno della comunità ebraica: gli ebrei ortodossi, che costituiscono circa il dieci per cento della comunità. Tra gli intervistati ortodossi, il 74 per cento ha detto che voterà per Trump, mentre il 18 per cento ha detto che voterà per Biden. Tra gli ebrei riformisti, conservatori e laici, invece, Biden “sotterra” Trump, portando al suo ampio margine complessivo sul presidente in carica.

Le questioni più importanti, tra loro drammaticamente intrecciate, per gli elettori ebrei, secondo il sondaggio, sono la sanità e la crisi Covid-19, e su entrambe le questioni, più del settanta per cento si fida di Biden per fare un lavoro migliore di Trump. L’unica questione su cui c’è qualcosa di simile a una competizione tra i due candidati è il rapporto con Israele: Il 54 per cento si fida di Biden per gestirlo meglio, mentre il 42 per cento si fida di Trump. Tuttavia, il 75 per cento ha detto che Biden è il candidato migliore per combattere l’antisemitismo negli Stati Uniti, e il 71 per cento si fida più di Trump per combattere il terrorismo. Il sostegno a Israele permane al fondo della lista: un indicatore interessante risiede nel fatto che Israele rappresenti la questione nella quale il divario fra i due candidati è minore: il 46% degli intervistati confida in Biden, il 32 in Trump (per contro il 67% sta con Biden sulla sanità, il 60 circa per l’impegno contro l’antisemitismo).

Trump – annota Haaretz, il quotidiano progressista di Tel Aviv che ha dato ampio risalto al sondaggio in questione – ha espresso frustrazione negli ultimi tre anni per i bassi livelli di sostegno di cui gode nella comunità ebraica, nonostante le sue politiche di destra su Israele che hanno “deliziato” il primo ministro Benjamin Netanyahu. Nel 2019, il presidente si è spinto fino ad accusare gli ebrei che votano per il Partito democratico di essere “sleali”. Il voto di approvazione di Trump tra gli ebrei americani intervistati nel sondaggio è del 22 per cento, mentre il 77 per cento disapprova il lavoro che sta facendo come presidente.

“Ricordate quando nel primo dibattito presidenziale Trump si rifiutò di condannare i sostenitori della supremazia bianca? Penso che ciò danneggi la sua causa, e se a qualcuno importa del voto degli ebrei, saprebbe che ci sono elettori che altrimenti potrebbero essere convinti a sostenerlo sulla base del suo rapporto con Israele. Ma loro sentono queste cose e questo rende impossibile per loro sostenerlo”, osserva Allison Kaplan Sommer, tra i giornalisti israeliani che meglio conosce il “pianeta Usa” e il complesso universo della diaspora ebraica statunitense.

Quanto poi al rapporto tra Biden e Israele, la Kaplan Sommer aggiunge: “Quando avevamo ancora un campo di candidati democratici molto ampio, era chiaro che Biden era quello con cui la tradizionale lobby filo-israeliana si sentiva più a suo agio, nonostante i problemi con Obama quando Biden era il suo vice presidente. Il rapporto di Biden con la comunità dei sostenitori di Israele risale a molto tempo fa, molto prima che qualcuno sapesse chi fosse Barack Obama. C’è chiaramente, su una vasta gamma di questioni, un lavoro che viene fatto dietro le quinte tra la campagna di Biden e la parte progressista del partito. Si parla molto di quanto Biden si muoverà a sinistra per ottenere un forte sostegno da parte dei progressisti. Ma c’è un contrasto tra come quel processo si è svolto su questioni interne, come la sanità e l’ambiente, e la questione di Israele, sulla quale non ha dato un dito verso il campo progressista. La piattaforma democratica quest’anno è molto tradizionalmente a favore di Israele – al livello di cui i palestinesi si sono lamentati. Quindi la campagna di Trump non ha avuto molte munizioni da usare contro Biden su questo tema”.

Gli Stati-chiave

Gli elettori ebrei che intendono votare Joe Biden alle elezioni americane del 3 novembre sarebbero il 75% in Florida e il 73% in Pennsylvania, mentre quelli che voteranno Donald Trump sono solo il 22% in entrambi gli stati: questi sono i risultati, pubblicati questa settimana, di un sondaggio commissionato dall’associazione ebraica progressista J Street. Il sondaggista Jim Gerstein ha affermato che “a una settimana dal voto dal giorno delle elezioni e con pochissimi elettori ancora indecisi, Biden sembra sulla buona strada per fare la migliore performance tra gli elettori ebrei alle presidenziali da quella del Presidente Obama del 2008 (che prese il 78% tra gli elettori ebrei, contro una media nazionale del 53%, ndr).”

Anche le elezioni di midterm per le due camere del Congresso nel 2018 hanno confermato la frattura profonda fra gli ebrei americani e gli atteggiamenti dell’Amministrazione Trump: soltanto il 17% degli elettori ebrei optò per candidati repubblicani, il 79% per quelli democratici. Furono eletti come membri del Congresso 28 ebrei del partito democratico, contro appena 2 repubblicani; nove senatori e due governatori sono da allora ebrei democratici. Da allora il distacco si è ulteriormente accentuato e a poco sono valsi gli “Accordi di Abramo”, quelli tra Israele ed Emirati Arabi Uniti e Bahrein magnificati da Trump e dal suo amico e sodale israeliano, Benjamin Netanyahu. “Abramo” non ha fatto il miracolo delle urne. D’altro canto, per i suprematisti bianchi anche lui era uno “sporco ebreo”.