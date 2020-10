Von der Leyen promette: "Nel 2021 vaccineremo 700 milioni di persone"

"Nel miglior scenario possibile, gli accordi per l'acquisto anticipato dei vaccini anti-Covid che abbiamo con le società farmaceutiche prevedono un range tra i 20-50 milioni di dosi consegnate ogni mese, da quando le prime società saranno pronte". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, precisando che "se tutti i candidati che abbiamo per la produzione dei vaccini avessero successo, nel 2021 avremo 1 miliardo e 220 milioni di dosi. Ma anche se tutti i candidati non dovessero riuscire, potremo vaccinare 700 milioni di persone".