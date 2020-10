Da Fauci un siluro a Trump: "Non siamo alla seconda ondata perché la prima non è mai andata via"

Lui lo ha spiegato bene, visto che ha a che fare con un idiota nemico della scienza: gli Stati Uniti stanno ancora nella prima ondata dell'epidemia di Covid.Lo ha detto il virologo italo-americano Anthony Fauci in un'intervista."Sembra un prolungamento e un esacerbamento della prima fase", ha detto il virologo parlando della ripresa del picco dei casi. "Noi non siamo mai scesi ad un livello molto basso - ha aggiunto, riferendosi al numero dei casi - e comunque si guardi alla cosa, questa non è una buona notizia".