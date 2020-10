Il Belgio diventa il secondo paese al mondo per decessi Covid (in rapporto alla popolazione)

Le cose vanno malissimo: fuori controllo il contagio in Belgio, divenuto il secondo Paese al mondo per numero di decessi (10.539 da inizio pandemia) in rapporto alla popolazione. Le nuove infezioni hanno raggiunto la soglia media giornaliera di 9.693 tra il 12 e il 18 ottobre, pari a un aumento del 75 per cento rispetto alla settimana precedente, ha rilevato l'Istituto di sanità pubblica di Sciensano.E' finita in terapia intensiva anche il ministro degli Esteri ed ex premier Sophie Wilmes