Accusato di molestie sessuali si dimette il sindaco di Copenhagen

Una brutta storia: il sindaco di Copenhagen Frank Jensen ha presentato oggi le sue dimissioni, in seguito alle accuse di molestie sessuali mosse contro di lui da diverse donne. Jensen ha annunciato che si dimetterà anche da vicepresidente dei socialdemocratici danesi: "Non posso continuare il mio lavoro politico con quest'ombra che incombe per le accuse". "È la scelta giusta'', ha commentato la premier e leader del partito Mette Frederiksen.Accuse di molestie erano già state sollevate contro Jensen, 59 anni, nel 2004 e nel 2011. Nel fine settimana ne sono emerse altre, alcune risalenti al 2019. Il sindaco dimissionario di Copenaghen è in politica da oltre 30 anni, è deputato e membro del governo. Era alla guida della captale dal 2010.Qualche settimana fa si era dimesso il leader del Partito social liberale che sostiene il governo di Frederiksen - Morten Ostergaard, anche lui per le accuse di molestie sessuali.