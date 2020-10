Jacinda Ardern e il partito laburista hanno vinto le elezioni in Nuova Zelanda

Jacinda Ardern, leader del partito laburista, ha vinto le elezioni in Nuova Zelanda. E non certo di poco: con l'85% delle schede scrutinate e accreditato del 49% delle preferenze (pari a 64 seggi su 120), il partito laburista ha travolto il Partino Nazionale di Judith Collins, che rimane al 26,9%."Questa sera la Nuova Zelanda ha mostrato al partito laburista il suo più grande sostegno in 50 anni" dice Ardern, e continua: "Abbiamo visto un supporto nelle sedi urbane e nelle sedi rurali che non ci saremmo aspettati. E per questo ho solo due parole: vi ringrazio"."Viviamo in un mondo polarizzato... Spero che in queste elezioni la Nuova Zelanda abbia dimostrato che questo non è quello che siamo", ha affermato Ardern. "Siamo troppo piccoli per perdere di vista la prospettiva degli altri". "Questa non è stata un'elezione ordinaria e questo non è stato un periodo normale", ha aggiunto. "Il risultato di questa sera è ottimo. È chiaro che i laburisti guideranno il governo per i prossimi tre anni. Non riesco a immaginare un popolo per il quale mi sentirei più privilegiata di lavorare e di essere Primo Ministro".Adesso, ha aggiunto, è il momento di fare "un passo avanti insieme". "Continuiamo a muoverci", ha concluso, riprendendo lo slogan dei laburisti, prima di lasciare il palco.Il partito laburista che ha guidato la Nuova Zelanda nella lotta contro il Coronavirus è stato uno dei modelli più virtuosi al mondo ed è la principale causa del trionfo elettorale: in tutta la Nuova Zelanda sono state infettate meno di 2.000 persone, su 5 milioni di abitanti. Le vittime sono state in tutto 25.