Nella Repubblica Ceca 9.721 contagi in un giorno: in proporzione è la più colpita d'Europa

coronavirus

Anche lì c'è stato uin certo lassismo e ora arriva il conto: la Repubblica Ceca ha registrato nelle ultime 24 ore 9.721 nuovi casi di contagio da, come annunciato dalle autorità sanitarie del Paese.Si tratta di un dato record per il secondo giorno di fila e il peggiore giornaliero di sempre.Con un totale di 158.731 contagi, il Paese di 10,7 milioni, meno degli abitanti della Lombardia, sta affrontando la più grande ondata di nuovi casi in tutta l'Europa.