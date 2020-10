Trump senza mascherina lancia la 'blexit' e chiede il voto degli afroamericani

Magnifico: quello che si rifiuta di condannare i suprematisti bianchi e che dà copertura politica agli assassini in divisa che uccidono soprattutto i neri che ora si mette a fare il paladino degli afro-americani.Magari avrà studiato il caso Salvini, ossia uno che dava dei colerosi ai napoletani e che ora va chiedendo il voto ai meridionali come se fosse il nuovo profeta del sud.Un migliaio di persone partecipano alla Casa Bianca per il primo appuntamento pubblico di Donald Trump da quando è risultato positivo al coronavirus. Molti non indossano la mascherina. "Tutti coloro che sono qui sono parte del movimento chiamato Blexit. Gli afroamericani e gli ispanici d'America stanno rigettando la sinistra socialista radicale e stanno abbracciando la nostra agenda pro-America", ha detto Trump parlando dal balcone della Casa Bianca."Se la sinistra va al potere lancera' una crociata nazionale contro la polizia. E' giunto il momento per gli americani di rigettare la campagna di diffamazione contro la polizia da parte della politica di sinistra e dei liberal", afferma Trump durante l'incontro "Law & Order". "Sosterremo la polizia, riporteremo la sicurezza nelle nostre strade".Con la potenza della scienza e della medicina americana, sradicheremo il virus cinese una volta per tutte", annuncia il presidente americano.