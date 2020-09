Oltre 10.000 casi al giorno in Francia, Parigi diventa 'zona super rossa'

La Francia ha inserito diverse sue città, tra cui la capitale Parigi, nella lista delle cosiddette 'zone super rosse' per il contagio di Coronavirus: nella capitale francese l'incidenza del Covid-19 riguarda 204 abitanti ogni centomila. A Parigi nelle prossime ore verranno annunciate nuove misure, come anticipa Le Figaro. A partire dalle 20 sarà vietata la vendita di alcol, saranno proibiti gli assembramenti con più di 10 persone e ai grandi eventi saranno ammesse 1000 persone. In arrivo anche provvedimenti relativi ai ricevimenti per cerimonie.



Intanto, l'

: soltanto ieri, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.008 nuovi casi e 68 persone sono decedute. Lo ha reso noto la sanità francese. "Questa crisi impone la cooperazione, impone di inventare nuove soluzioni internazionali, credo nella scienza e la conoscenza, l'umanità vincerà questa pandemia un rimedio sarà trovato", aveva detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso all'assemblea generale Onu, parlando della pandemia di coronavirus.

epidemia di coronavirus continua a diffondersi in Francia