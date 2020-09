Onu, Antonio Guterres: "Nella lotta contro il virus i populismi hanno fallito"

Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, ha affermato che di fronte alla minaccia del Covid-19 "dobbiamo rimanere uniti, perché uando i Paesi vanno ciascuno nella propria direzione, il virus va in tutte le direzioni"."I populismi hanno fallito" ha affermato Guterres, "contro la pandemia dobbiamo farci guidare dalla scienza". Guterres ha parlato all'apertura del dibattito della 75esima sessione dell'Assemblea Generale dell'Onu, criticando quei Paesi che perseguono accordi esclusivi per la ricerca di un vaccino. "Nessuno è al sicuro se non siamo tutti al sicuro", ha detto Guterres, parlando ai pochi delegati presenti nel Palazzo di Vetro e alle decine collegati in videoconferenza.