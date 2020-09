Le idiozie di Trump sui cambiamenti climatici: "Alla fine ci sarà un raffreddamento"

Uno che dice cose del genere è pericoloso. Perché aveva detto che in estate il Covid-19 sarebbe scomparso. E ora nel mezzo di riscaldamento globale parliamo di una prossima era glaciale?Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cercato oggi di rassicurare i funzionari della California preoccupati del riscaldamento globale, durante una visita in questo Stato in preda a violenti incendi aggravati dalla siccità."Alla fine ci sarà un raffreddamento" del clima, ha assicurato il presidente degli Stati Uniti. "Non credo che la scienza lo sappia davvero".