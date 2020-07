I social rimuovono un video pieno di fake news sul Coronavirus rilanciato da Trump

Facebook, Twitter e YouTube hanno rimosso un video di un gruppo di medici che fanno affermazioni false e dubbie legate alla pandemia di coronavirus: il video era stato pubblicato dal sito di estrema destra Breitbrt News e si vede un un gruppo di persone con i camici bianchi da laboratorio che si definisce "America's Frontline Doctors" e sta tenendo una conferenza stampa davanti alla Corte Suprema.Il presidente Usa Donald Trump ha condiviso diverse versioni del video con i suoi 84 milioni di follower su Twitter. Uno dei medici che appaiono nel video, una dottoressa come si autodefinisce, afferma che "non servono le mascherine" per evitare la diffusione del coronavirus e che i recenti studi secondo cui l'idrossoclorochina non è efficace per trattare il Covid-19 "sono falsa scienza" sponsorizzata "dalle compagnie farmaceutiche fake". "Il virus ha una cura, si chiama idrossoclorochina, zinco e Zithromax", afferma la donna.