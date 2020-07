La moglie partorisce una femmina: il padre si dà fuoco per la vergogna

In India un uomo si è tolto la vita dandosi fuoco perché la moglie ha avuto l'ardire di mettere al mondo una figlia femmina. La moglie, appresa la notizia, ha avuto un malore ed è morta anche lei, lasciando orfana la povera bambina che nulla ha fatto se non venire al mondo. Ma nell'India in cui la cultura patriarcale ha radici così radicate, anche questa è una colpa.



L'uomo si chiamava Pran Gobinda Das e la moglie Supriya Das. Lei aveva appena 23 anni e l'ultima cosa che ha vissuto sono stati gli aspri rimproveri del marito per aver partorito una femmina.