Trump nuovamente contro Fauci: "È allarmista, il Covid scomparirà"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha descritto il massimo esperto di malattie infettive Anthony Fauci come “un po’ allarmista” sulla pandemia del coronavirus, ripetendo l’affermazione del febbraio secondo cui il virus “scomparirà”. In un’intervista a ‘Fox News Sunday’, il presidente si è detto sicuro che “alla fine avrò ragione”.

La sua dichiarazione arriva mentre la situazione dei contagi di Covid-19 non si arresta negli Usa. Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati 63.872 nuovi casi di coronavirus e 574 decessi. Il numero totale dei contagi, secondo i conteggi della Johns Hopkins University, è di oltre 3,7 milioni, quello delle vittime di 140.474.

Trump ha sostenuto che gli Usa sono tra i Paesi con il tasso di mortalità più basso al mondo. “Quando si parla di tassi di mortalità, penso che sia il contrario, abbiamo uno dei più bassi al mondo”, ha affermato, aggiungendo che gli Stati Uniti sono invece “invidiati” per il gran numero di tamponi effettuati. Contro il presidente e il suo approccio “denigratorio” nei confronti della “competenza scientifica” si sono schierati oltre 1.200 membri della Accademia nazionale delle scienze che in una lettera aperta hanno invocato il “ripristino nel governo di una politica basata sulla scienza”.

Proprio la gestione della pandemia ha contribuito al calo nei sondaggi del repubblicano in vista delle presidenziali, assieme a quella delle proteste contro il razzismo. Trump sostiene che quei sondaggi siano fasulli, perché il voto degli elettori repubblicani sarebbe sottorappresentato. “Prima di tutto, non sto perdendo, perché quei sondaggi sono falsi”, ha detto nell’intervista, “erano falsi nel 2016 e lo sono ora ancor di più. Erano ancora peggiori nel 2016”.