L'allarme dell'Oms: "La crescente resistenza agli antibiotici è uno tsunami al rallentatore"

Oggi con gli antibiotici si risolvono tante cose. Ma cosa accadrebbe se non funzionassero più?"Insieme alle tante le sfide che l'emergenza Covid-19 ci ha lanciato, ci mostrato anche la strada per altre sfide che minacciano l'umanità, come quella della crescente resistenza agli antimicrobici che è uno tsunami al rallentatore. Una sfida che neppure la ricerca e lo sviluppo di nuovi antibiotici è riuscita ancora a vincere".Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, lanciando un monito: "Se non interveniamo in modo rapido e sostenuto, rischiamo uno scenario globale apocalittico in cui le malattie comuni torneranno a diventare big killer"."Il Fondo d'azione Amr" (Antimicrobial resistance) "mira ad affrontare questo problema - ha ricordato il dg Oms - rafforzando e accelerando la ricerca e lo sviluppo di antibiotici attraverso investimenti rivoluzionari in aziende biotecnologiche di tutto il mondo".