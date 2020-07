In piena pandemia Trump ha notificato il ritiro degli Usa dall'Oms

Una scelta più che sbagliata. Perfino criminale. Che dimostra come il miliardario xenofobo della Casa Bianca preferisce fare un po’ di bassa propaganda che aiutare gli Stati Uniti - e il pianeta - a far fronte a una terribile pandemia.



L'amministrazione Trump ha notificato al Congresso che gli Stati Uniti si stanno formalmente ritirando dall'Oms, l'Organizzazione mondiale della Salute.

Lo riferisce la Cnn.

Ad annunciarlo su Twitter anche il senatore democratico Robert Menendez.

Il Congresso ha ricevuto la notifica che il presidente ha ufficialmente ritirato gli Stati uniti dall'Oms in piena pandemia", ha twittato. Trump aveva annunciato in maggio di volersi ritirare dall'Oms dopo aver accusato l'organismo internazionale di una gestione troppo filocinese dell'emergenza coronavirus.

L'Oms: l'epidemia sta accelerando

"L'epidemia sta accelerando e chiaramente non abbiamo raggiunto l'apice della pandemia".

Ad affermarlo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

"Ci sono volute 12 settimane - ha proseguito - perché il mondo raggiungesse 400.000 casi di Covid-19. Ma ora, solo durante l'ultimo fine settimana, ci sono stati più di 400.000 casi in tutto il mondo. In tutto contiamo 11,4 milioni di casi e oltre 535.000 vite perse. Anche se il numero di morti sembra essersi stabilizzato a livello globale, alcuni paesi hanno fatto progressi significativi nella riduzione del numero di decessi, mentre in altri paesi questi sono ancora in aumento. Laddove si sono registrati progressi, i paesi hanno attuato azioni mirate nei confronti dei gruppi più vulnerabili, ad esempio le persone che vivono in strutture di assistenza a lungo termine".