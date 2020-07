Il Texas 'invaso' dal Covid torna sui suoi passi: mascherine obbligatorie nei luoghi pubblici

Prima sottovalutano e poi fanno marcia indietro: il governatore del Texas, Greg Abbott, ha ordinato l'uso obbligatorio delle mascherine nei luoghi pubblici di fronte nuova ondata di casi di Covid 19 nello stato dove si stanno registrando fino a 8mila nuovi contagi al giorno. L'ufficio del governatore repubblicano ha spiegato che la misura si deve rispettare in tutte le contee che hanno almeno 20 casi di coronavirus confermati.

"Indossare la mascherina non è solo importante per proteggere se stessi ma anche per impedire di mettere a rischio, in modo inconsapevole, altri texani, specialmente perché molte persone potrebbero avere il Covid 19 senza saperlo perché sono asintomatiche", ha dichiarato il Abbott.

L'ordine autorizza le forze dell'ordine ad intervenire con multe di 250 dollari per chi non indossa le mascherine, senza però essere autorizzati a procedere all'arresto. La mossa di Abbott arriva dopo che la scorsa settimana ha di nuovo chiuso i bar per evitare gli assembramenti.

L'ordine di Abbott ha anche un risvolto politico in questa, surreale, battaglia politica che si è innescata sulle mascherine, anche grazie a Donald Trump che come è noto ha sempre evitato di indossarle. Di fronte all'impatto della nuova ondata di Covid 19, che, a differenza della prima, sta colpendo stati del sud e dell'ovest, tradizionale bacino elettorale repubblicano e quindi di Trump, sembra che stia incrinando il fronte anti-mascherina dei governatori Gop.

Prima dell'ordine di Abbott, il governatore dell'Arizona, il repubblicano Doug Ducey, ha incoraggiato tutti i cittadini ad indossare la mascherina. Ed anche il governatore della Georgia, Brian Kemp, nei giorni scorsi ha letteralmente implorato i cittadini del suo stato di farlo. Ora la mossa del collega texano potrebbe spingere anche loro ad adottare l'obbligo. Mentre Ron DeSantis, governatore ultra trumpiano della Florida dove si registrano 10mila casi al giorno, ha detto che lascia alle autorità locali di città e contee di decidere sull'uso della mascherina.