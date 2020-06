Irresponsabili: Trump ha fatto togliere gli adesivi sul distanziamento sociale al comizio di Tulsa

Irresponsabile contro la scienza e l’umanità.Lo staff della campagna di Donald Trump ha rimosso migliaia di adesivi che erano stati messi sui sedili del Bok Center di Tulsa per invitare al distanziamento sociale durante il comizio del presidente la scorsa settimana.Lo rivela il Washington Post che ha pubblicato un video in cui si vedono gli addetti della campagna che rimuovono i 12mila adesivi, con scritto "non sedetevi qui per favore", che erano stati acquistati dal centro congressi per evitare che le persone sedessero a distanza ravvicinata.Secondo quanto riporta il giornale, i responsabili della campagna di Trump hanno chiesto di smettere di attaccare questi adesivi e fatto rimuovere quelli che erano stati già messi. Le immagini del comizio mostrano i sostenitori di Trump, in stragrande maggioranza senza mascherina, seduti uno accanto all'altro senza rispettare le distanze.Il centro congressi di Tulsa può ospitare 19mila persone e la campagna di Trump aveva detto di attendere un milione di persone, organizzando anche un palco all'esterno. Ma, come è noto, alla fine i partecipanti sono stati poco più di 6mila.Il portavoce della campagna di Trump, Tim Murtaugh, ha risposto al Post che "il rally si è svolto nel pieno rispetto delle regole logali, inoltre ad ogni partecipante è stata controllata la temperatura e forniti mascherina e disinfettante per le mani".