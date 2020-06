Trump il prepotente: andrà nel New Jersey ma senza rispettare la quarantena

Nemico della scienza e prepotente. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump visiterà il suo golf club a Bedminster, nel New Jersey, questo fine settimana, ma la Casa Bianca ha annunciato che non seguirà l’avviso di viaggio regionale che chiede ai visitatori provenienti da zone di crisi di mettersi in quarantena per 14 giorni.



Due giorni fa Trump ha visitato l'Arizona, uno stato che sta vivendo un aumento dei casi di Covid-19 e che si trova nella lista di quarantena del New Jersey.

Il requisito della quarantena è stato annunciato ieri dai governatori di New Jersey, New York e Connecticut.

"Il presidente degli Stati Uniti non è un civile", ha detto il portavoce Judd Deere, aggiungendo che chiunque sia vicino al presidente è sottoposto a test. Deere ha detto che la Casa Bianca ha assicurato che Trump non è venuto in contatto con individui sintomatici o non sottoposti a test durante il suo viaggio in Arizona.

"Chiunque viaggerà a supporto del presidente questo fine settimana sarà attentamente monitorato per i sintomi e sottoposto a test per il Covid, quindi rappresenterà un rischio minimo o nessun rischio per le popolazioni locali", ha spiegato.