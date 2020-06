Negli Usa oltre 118mila vittime, l'epicentro si sposta in Florida e in Texas

Sono 2.189.128 le persone contagiate dal Coronavirus negli Stati Uniti, che conta 118mila vittime, 687 nelle ultime 24 ore. Mentre a New York, che è stata la città per il momento più colpita al mondo, si avvicina alla 'Fase 2', ora l'epicentro americano della malattia si è spostato in Florida e in Texas: in entrambi gli stati nelle ultime 24 ore è stato registrato il record dei nuovi casi giornalieri da quando si è diffuso il coronavirus: 3.516 in Texas, dove i contagi sfiorano oramai i 100 mila, e 3.207 in Florida, con un totale di quasi 86 mila contagi. Situazione critica anche in Arizona e in Lousiana. Intanto la California ha varato l'obbligo di indossare le mascherine nella maggior parte dei luoghi pubblici.



New York si prepara alla riapertura da lunedì 22 giugno. A ore è atteso l'annuncio del governatore dello stato Andrew Cuomo e del sindaco Bill de Blasio. Dovrebbero ripartire ristoranti, negozi e altre imprese. Il ritorno alla normalità però resta lontano, come dimostra l'annuncio del Carnegie Hall, del New York City Ballet e del Lincoln Center di cancellare l'intera stagione autunnale.