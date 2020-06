Trump, grave attacco alla Cina: "Potrebbe aver diffuso il virus di proposito"

Donald Trump stavolta attacca la Cina frontalmente: in un'intervista al Wall Street Journalist, il Presidente degli Stati Uniti avanza l'idea che Pechino potrebbe aver diffuso il virus intenzionalmente per destabilizzare le economie globali: "C'è la possibilità che sia stato intenzionale - ha detto - Ma non si può mai sapere".Non si sa come reagirà Pechino a questa accusa, molto più grave di una semplice provocazione. Nei mesi e settimane passate, Trump ha più volte sostenuto che il virus sia 'colpa' della Cina, ma fino a questo momento ha sempre parlato di 'errore', e non di vera e propria volontà della Cina di infettare il mondo (e sé stessa).