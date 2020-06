Renzi punge Salvini: "Con lui al governo l'Italia sarebbe come il Brasile di Bolsonaro"

Cosa hanno in comune i sovranisti? Sono più o meno nemici della scienza, nemici dell’ambiente, nemici degli stranieri, a favore delle armi e, spesso, aggressivi e sprezzanti verso gli avversari politici.

E la pandemia ha dimostrato come l’internazionale sovranista abbia sostanzialmente fallito contro la pandemia.

Con Matteo Salvini capo del governo "l`Italia oggi sarebbe stata tale e quale al Brasile di Bolsonaro". Durante la presentazione del suo libro "La mossa del cavallo" a Roma, il leader di Iv, Matteo Renzi, spiega cosa sarebbe successo se Pd, M5s, Iv e Leu non avessero dato vita al governo Conte 2.

"Alle elezioni - spiega - avremmo preso una `risolata`, avremmo avuto un presidente della Repubblica `no euro` e cinque anni di governo di centrodestra".

Salvini e Meloni sconfitti dalla storia

"Salvini e Meloni hanno scommesso sull`Europa matrigna e cattiva ma sono stati sconfitti dalla storia. Il lockdown ha sconfitto l'ideologia dei sovranisti". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro.

"Noi non siamo i muri ma le piazze. Non siamo la chiusura ma la cultura. C`è una diversità ontologica. Quando mi dicono che i due Matteo sono la stessa cosa non si rendono conto che il problema non è la discussione sul singolo emendamento. C`è un abisso di visione politica", ha aggiunto.