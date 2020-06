Negli Usa aumentano i contagi e Trump nega: "Il coronavirus sta sparendo"

Secondo Trump il Coronavirus "sta sparendo", nonostante i contagi stiano risalendo negli Stat Uniti. Eppure, è questo che ha detto il Presidente intervistato da Sean Hannity per il canale ultraconservatore Fox News: "Stiamo ripartendo e sarà molto, molto forte" ha dichiarato, parlando dell'economia statunitense"."Siamo molto vicini a un vaccino e molto vicini alle cure, a cure molto buone. Ma anche senza, non mi piace parlarne [del coronavirus, ndr] perché sta sparendo. Sparirà, ma avere un vaccino sarebbe molto positivo e lo avremo". Sabato, Trump terrà il suo primo comizio elettorale da quando è iniziata l'emergenza coronavirus, a Tulsa: l'Oklahoma è uno dei sei Stati che hanno registrato aumenti record del numero di casi nella giornata di martedì, insieme ad Arizona, Florida, Nevada, Oregon e Texas.Durante l'intervista, Trump ha detto che molti lo hanno criticato per il comizio per il rischio di diffusione del coronavirus, ma "nessuno si è lamentato" dei rischi posti dalle manifestazioni di protesta dopo la morte di George Floyd, per cui sono stati incriminati quattro poliziotti.