Macron: "Decine di migliaia di vite sono state salvate dalle nostre scelte, riapriamo le scuole"

Anche loro sono stati colpiti duramente dalla pandemia e dopo alcune incertezze iniziali hanno fatto la stessa scelta dell'Italia."Decine di migliaia di vite sono state salvate dalle nostre scelte, dalle nostre azioni". In un discorso televisivo il presidente francese Emmanuel Macron rivendica l'efficacia delle politiche di contenimento della pandemia da coronavirus. Il Paese, ha spiegato, ha fatto "una scelta umanistica di mettere le vite umane sopra l'economia".Macron ha annunciato che le scuole elementari e medie riapriranno il 22 giugno a livello nazionale.No a una "odiosa, falsa riscrittura del passato: la Repubblica non cancellerà alcuna traccia o nome dalla sua storia. Non dimenticherà nessuna delle sue opere. Non ribalterà alcuna statua", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un discorso televisivo.La Francia deve guardare "lucidamente, insieme, tutta la nostra storia, tutta la nostra memoria", per costruire "un possibile presente e futuro su entrambe le sponde del Mediterraneo". Un processo che richiede "la volontà di stabilire la verità, ma in nessun caso rivisitando o negando ciò che siamo".