Colloquio tra Trump e al-Sisi, il tycoon loda l'Egitto: "Bene gli sforzi per risolvere la crisi libica"

Secondo una nota diffusa dal portavoce del presidente egiziano, Trump ha avuto una conversazione telefonica con Abdel-Fattah al-Sisi er discutere degli ultimi sviluppi della crisi in Libia e della costruzione della Grande diga etiope della Rinascita (Gerd) sul fiume Nilo.Nella nota si legge che al-Sisi e Trump si sono scambiati opinioni sui negoziati in corso tra Egitto, Etiopia e il Sudan a proposito della grande diga. In passato i negoziati sono stati ospitati anche da Washington. In merito alla crisi in Libia, Trump e al-Sisi si sono concentrati sulla 'Dichiarazione del Cairo' per una soluzione politica e una transizione pacifica. "Trump ha accolto favorevolmente gli sforzi egiziani per giungere a una soluzione politica della crisi e per mettere fine alla violenza sostenendo il cessate il fuoco per la Libia. E mettendo in atto la volontà del popolo egiziano di raggiungere pace e stabilità nel loro Paese", ha spiegato il portavoce della presidenza egiziana.