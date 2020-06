Bolsonaro nemico della scienza: "Le misure anti-Covid hanno fatto più danni del virus"

Un fascista pericoloso per sé e per gli altri: "Le possibilità di trasmissione del virus dagli asintomatici è vicina allo zero", ha dichiarato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro durante la conferenza stampa del ministro della Salute sulla pandemia da coronavirus."La conseguenza delle misure adottate per combattere il virus - ha continuato - possono causare più danni del virus. Le misure di sicurezza possono cambiare velocemente, quelle dell'isolamento, del confinamento e di chiudere le attività economiche prese dai governatori e dai sindaci non sono del governo federale. Non abbiamo paura della verità. E non rimpiangiamo speculazioni né le bugie con cui in particolar modo i giornalisti insistono a etichettare il governo".