Nel Brasile falcidiato da Covid-19 Bolsonaro nomina ministro della sanità un generale dell'esercito

Fascista, sessista e nemico della scienza: non si può che leggere in questo modo la singolare scelta di un militare alla guida del ministero della Salute in piena pandemia e mentre ogni giorno a centinaia muoiono.



Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha scelto un generale dell'esercito, Eduardo Pazuello, come nuovo ministro della Sanità dopo che i due precedenti hanno rassegnato le dimissioni contestandogli la linea adottata nell'emergenza causata dal Covid-19.

Pazuello stava già svolgendo l'incarico ad interim dopo che Nelson Teich si era ritirato dall'incarico un paio di settimane fa. L'auspicio di Bolsonaro, come ha detto lui stesso, è che il generale, che non ha esperienza in ambito sanitario, possa ''restare per molto tempo'' alla guida del dicastero.

"E' un buon manager e avremo una buona squadra di medici che lavoreranno insieme a lui'', ha detto Bolsonaro citato dal portale Uol.

Durante l'interim di Pazuello, il governo brasiliano ha raccomandato l'uso di farmaci anti malarici per curare pazienti affetti da Covid-19, nonostante Teich avesse segnalato il rischio di effetti collaterali.

Il Brasile è il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, per numero di persone che hanno contratto il coronavirus, 555.383. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati circa 29mila nuovi casi e 1.262 morti, per un totale di 31.199 decessi.