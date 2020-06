Anthony Fauci: "L'Italia è un grande Paese, sono fiero delle mie origini"

Anthony Fauci, immunologo e membro della task force della Casa Bianca sul Covid-19, parlando delle sue origini italiane, ha dichiarato: "Sono stato in Italia molte volte, sono stato in Sicilia più volte, sono stato a Napoli, ma non sono mai stato a Sciacca. Mio padre e mia sorella ci sono stati e mi hanno detto che nel paese ci sono alcune vie che si chiamano 'Fauci'. Poi loro sono andati anche a vedere la via dove era nato mio nonno"."L'Italia è un grande Paese - ha aggiunto - Ci sono così tanti italo-americani che hanno dato un contributo fondamentale per rendere grande questo Paese, la comunità italoamericana qui negli Stati Uniti e molto forte e io vorrei salutare i miei colleghi italiani e fare a tutti voi gli auguri per questa importante festa per il compleanno della vostra Repubblica, è qualcosa di cui dovete andare fieri come io vado fiero delle mie origini italiane".