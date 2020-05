Nancy Pelosi dà dell'obeso a Trump e lui ricambia: "Quella donna ha problemi mentali"

La politica statunitense è arrivata all'insulto libero, con la speaker della Camera Nancy Pelosi che ha dato a Donald Trump dell'obeso. Pelosi, commentando la decisione di Trump di assumere idrossiclorochina a scopo di profilassi, ha infatti dichiarato: "Preferirei che non prendesse qualcosa che non è stato approvato dagli scienziati. Specialmente nella sua fascia di età e nella sua categoria di peso: patologicamente obeso".Immediata la risposta di Trump, che ha definito la sua 'nemica' "una donna malata, con problemi mentali".L'idrossicolorochina è il farmaco che, fin dall'inizio dell'emergenza negli Usa, il presidente ha tentato di promuovere, senza però avere il conforto degli scienziati. Tuttavia, sulla sua decisione di assumerlo in via preventiva, il virologo Giorgio Palù ha dichiarato che non è una cattiva idea, dato che Trump non può esimersi dall'incontrare molte persone ogni giorno e - dice Palù - se si è tenuti sotto controllo dai medici il farmaco non ha effetti rischiosi.