Trump e Johnson: come il sovranismo ha ucciso le Nazioni Unite e la solidarietà

Trump e Johnson sono stati tra i negazionisti dell'emergenza Covid e stanno facendo pagare ai loro paesi un prezzo altissimo. Il presidente americano è arrivato a dire che centomila morti sarebbero un suo successo.

Eppure Gli Usa e la Gb si stanno già accaparrando i brevetti e la produzione del vaccino che ancora non c'è.

Secondo Report, in Inghilterra si sono già comprati la produzione di un vaccino sperimentale che ancora non si sa se funzionerà. Il potere dei soldi per fregare gli altri, i paesi più poveri, il mondo. Il sovranismo ha già ucciso le Nazioni Unite, la cooperazione internazionale, la solidarietà.