Protesta con i clacson davanti alla Casa Bianca e Trump minimizza: "Segno d'amore"

Un presidente nemico del popolo, nemico del pianeta e della scienza. Un presidente contestato.Clacson mentre parla? Donald Trump ha dichiarato che sono un "segno d'amore", non una protesta nei suoi confronti. "Sentite fuori, questo splendido suono, questi camionisti sono sempre con noi", ha detto il presidente americano ai giornalisti riuniti nel giardino delle rose della Casa bianca, quando si è udito un suono di clacson durante la presentazione della sua iniziativa sui vaccini."Protestano in favore del presidente Trump, si oppongono a chi è contro, Là ci sono centinaia di camion. E' un segno di amore, non il segno di una tipica protesta. Voglio ringraziare i nostro grandi camionisti", ha detto Trump, che più volte ha strizzato l'occhio a chi protesta contro le restrizioni anti Covid-19.