Negli Usa muoiono 1.500 persone al giorno ma Trump fa lo scienziato: "Il virus andrà via senza vaccino"

La tendenza dei politici di stampo sovranista sembra essere diventata quella di pensarsi scienziati. Ed è una tendenza pericolosa, perché svendono ai cittadini-elettori false illusioni di sicurezza che puntualmente poi la scienza deve smentire. Uno dei massimi esempi mondiali è ovviamente Donald Trump (anche se il nostro Salvini non è da meno).L'ultima uscita del tycoon è che '"il coronavirus se ne andrà via senza vaccino". Non si capisce da dove abbia preso questo dato e tra l'altro, anche fosse vero, Trump ha poco da festeggiare: le ultime stime dei decessi totali negli Stati Uniti arrivano alla cifra astronomica di 95.000. Negli ultimi due giorni, sono morte 3.143 persone e 29.609 si sono infettate.