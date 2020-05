L'Oms: "Dopo questa ci saranno altre pandemie, prepariamoci per la prossima"

Non sono iettatori o altro: solo sanno che ciò che è accaduto adesso potrete accadere ancora con altri virus.L'Organizzazione Mondiale della Sanità ad oggi ha registrato oltre 3 milioni e mezzo di casi di contagio da coronvirus e 250mila morti in tutto il mondo. Lo ha dichiarato il direttore generale Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus durante il punto stampa trasmetto in diretta.Il capo dell'Oms ha detto che dall'inizio di aprile in media l'organizzazione che dirige ha registrato ogni giorno 80mila nuovi casi. "Ma questi non sono solo numeri - ha sottolineato - ogni singolo caso è una madre, un padre, un figlio, una figlia o un amico".La pandemia ha "tendenze divergenti" a seconda delle regioni, "ma l'impatto va oltre il numero dei casi", ha aggiunto Tedros Adhanom Ghebreyesus, esortando alla solidarietà internazionale e alla massima attenzione per le conseguenze economie sulle diverse società.La pandemia alla fine passerà, ma non dobbiamo pensare di tornare al 'tutto come prima' (..) dobbiamo prepararci strada facendo e mentre lavoriamo per affrontare questa pandemia, dobbiamo lavorare ancora di più per prepararci alla prossima", ha ammonito il direttore generale dell'Oms, esortando alla costruzione di sistemi sanitari in grado di reggere future emergenze. "Sarà la storia a giudicarci per quanto avremo fatto, una volta che la pandemia sarà passata".