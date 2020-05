Articolo Uno scrive al Pse: "Imbarazzo per i laburisti nel governo di Israele"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera del responsabile Esteri, Politiche europee e Relazioni internazionali Antonio Panzeri e del coordinatore dell’iniziativa politica Arturo ScottoAl Presidente del Pse Sergei StaniševCaro Sergei,Vogliamo con questa nota esprimere tutte le nostre preoccupazioni circa la situazione politica che sta maturando in Israele.Come sai è in corso la formazione del governo di emergenza concordato tra il partito blu e il partito bianco di Benny Gantz e di Benjamin Netanyahu. L’accordo tra i due leader prevede tra l’altro la condivisione del progetto Mideast ipotizzato dall’amministrazione Trump. Un piano di pace che che mira ad annettere parti della Cisgiordania, minacciando la stabilità regionale e gli accordi esistenti, ma soprattutto in violazione del diritto internazionale e rendendo non più praticabile la soluzione dei due Stati.Colpisce che in tale quadro già preoccupante la decisione del partito laburista israeliano guidato da Amir Peretz, di entrare a far parte del governo contraddicendo la storica posizione che i socialisti hanno sempre tenuto a favore di una soluzione negoziata dei due Stati e rompendo il fronte. Per tale ragione oltre che renderti evidente il nostro imbarazzo vorremmo tanto che il Pes che Tu rappresenti possa esprimere una posizione netta in merito a questa scelta non condivisibile dei laburisti israeliani.Cogliamo l’occasione per porgerti i più cordiali saluti.