Trump dice che sulle iniezioni di candeggina "scherzava", Nancy Pelosi: "Rifiuta la scienza"

Donald Trump, capito di averla detta grossa, ora si giustifica: “Ero ironico”. Ma in realtà non è così, visto che si è autonominato virologo.E non sono mandati gli attacchi: "Il presidente sta chiedendo alle persone di iniettarsi Lysol nei polmoni e Mitch McConnell dice che gli stati devono andare in bancarotta. È chiaro, visibile, in 24 ore, come i repubblicani rifiutano la scienza ed il buon governo".Così Nancy Pelosi ha attaccato Donald Trump ed il leader della maggioranza repubblicana al Senato."Sfortunatamente stiamo vedendo i repubblicani che fanno dichiarazioni con zero collegamento con la scienza ed i fatti - ha aggiunto la democratica - ho detto del presidente che dice che possiamo uccidere il virus iniettandoci disinfettanti nel corpo. Chiaramente e tristemente il presidente non dà ascolto agli esperti medici. Non so se ascolta qualcuno in generale".La Speaker ha poi aggiunto che "molte persone sono sconvolte come me per il fatto che abbiamo superato le 50mila persone morte per il coronavirus".