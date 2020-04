Se pensate che Trump abbia ragione, fatevi un'endovena di candeggina e diteci come va

È del tutto incomprensibile come si possa parteggiare per Donald Trump, quando oggi ha dato l’ennesima ma forse più eclatante prova di essere un completo idiota. Peggio: un sociopatico che ha veramente suggerito - e ha poi il coraggio di negarlo - di sperimentare iniezioni di candeggina in vena per ripulire l’organismo dal Coronavirus. Il livello di intelligenza di Donald Trump è quello delle ragazzine che negli anni ’90 scrivevano alle riviste femminili chiedendo se fosse vero che un valido contraccettivo fosse un bidet alla Coca-Cola.

Ma più pazzo di un pazzo ci sono i pazzi che lo seguono: e vedere come ancora oggi, anche dopo aver di fatto suggerito il suicidio agli americani, ci siano ancora - anche in Italia - persone che osannano Donald Trump deve costringerci a una riflessione. Che fine ha fatto l’intelligenza nel mondo?

Quando l’incubo del Coronavirus è cominciato, Lilli Gruber disse una frase che inizialmente mi sentii di condividere: “Uno degli effetti positivi del virus è che ha ridato la giusta autorità alla scienza e ha eclissato gli stregoni”. Ecco, dopo quasi due mesi mi vedo costretto a ricredermi: mi ricredo davanti a Donald Trump, ma anche ai diversi anti-vaccinisti che, dopo un periodo di tempo sufficiente per riorganizzare i loro cervelli bacati, sono tornati alla carica sostenendo che un vaccino che ancora non esiste sarà l’arma con cui i governi ci controlleranno. Mi ricredo davanti a chi non vuole scaricare l’app Immuni perché ‘ci vogliono controllare’, mi ricredo davanti a chi pensa che Giuseppe Conte voglia instaurare una dittatura, mi ricredo davanti a chi dà ascolto alle idiozie di Salvini e Meloni sul Mes.

Davanti a tutto questo getto le armi: il dialogo è possibile fino a una certa soglia di idiozia. A questo punto, proporrei invece un esperimento, chiamiamolo così, di eugenetica, sulla falsariga della proposta dell’ex leghista (espulso di fresco) Francesco Lasaponara, che ieri ha suggerito di permettere ai partigiani di festeggiare il 25 aprile, ‘così si ammalano’. Bene, lasciamo che i fanatici di Trump si facciano una bella endovena di candeggina. Così magari risolviamo un bel po’ di problemi tutti insieme.