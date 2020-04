L'estrema destra in piazza in Germania sfidando le misure: interviene la polizia

Der Faschismus ist wieder da:

Er nennt sich heute Bundesrepublik Deutschland BRD



In Chemnitz haben heute 500 Bürger für unser Grundgesetz & gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Dabei sind immer wieder Polizeitruppen in die Menge gelaufen & haben wahllos Menschen abgeführt. pic.twitter.com/zSKEAQOusP

— paula (@paulapaulinchen) April 24, 2020

Fascisti, estremisti di destra e neonazisti. Tutti uguali nel mondo.La polizia tedesca è intervenuta per sciogliere la protesta organizzata da gruppi dell'estrema destra nella città della Germania orientale di Chemitz in violazione della decisione del giudice che oggi aveva negato l'autorizzazione una manifestazione in contrasto con le regole del distanziamento sociale anti-coronavirus.Piccoli gruppi di estremisti hanno deciso di riunirsi lo stesso provocando l'intervento della polizia.