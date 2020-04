Usa contro Cina e Oms: "I primi hanno nascosto, gli altri hanno fallito"

Accusare gli altri mentre dopo aver sottovalutato a lungo i rischi Trump sponsorizza le proteste dell’estrema destra contro il lockdown."Gli Stati Uniti credono fortemente che il partito comunista cinese non abbia riportato l'epidemia di coronavirus in modo tempestivo all'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms)". A dirlo è stato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in conferenza stampa.Pompeo ha poi detto che "la Cina non ha condiviso tutte le informazioni in suo possesso, ha nascosto la pericolosità della malattia e non ha segnalato la trasmissione del virus da uomo a uomo per un mese, finché non è stato presente in ogni provincia del sud della Cina". Pompeo ha poi insinuato che il virus possa essere nato in laboratorio: "Ancora non abbiamo avuto un campione del virus" e "il mondo non ha ancora avuto accesso ai laboratori o ad altri luoghi dove il virus potrebbe essere nato a Wuhan"."L'organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha chiaramente fallito durante questa pandemia" di coronavirus. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, secondo cui l'Oms non avrebbe chiesto rapidamente alla Cina le informazioni sul nuovo coronavirus. "Informazioni che non sono arrivate al mondo abbastanza velocemente, l'Oms non le ha chieste e il partito comunista cinese non le ha consegnate"."Non credo che nessuno pensi che l'Oms abbia brillato nella sua capacità di rispondere e avvertire il mondo del virus" ha detto Pompeo. "Sono stati lenti, hanno rifiutato di chiamarla una pandemia globale, si sono rifiutati di fermare i viaggi internazionali". Come istituzione, l'Oms "ha fallito, e continua a fallire".