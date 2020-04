La barbarie del vicegovernatore texano: "Salvare l'economia è più importante della vita umana"

Come in tutti i Paesi, anche negli Stati Uniti il Coronavirus si è concentrato specialmente nelle grandi città, lasciando però praticamente intoccate grandi zone rurali come il Texas. E non è un caso che la maggior parte dei senatori di queste zone (molti dei quali Repubblicani) stanno chiedendo con insistenza che le misure di lockdown vengano allentate, nonostante gli Usa siano il paese più colpito al mondo dalla pandemia globale di Covid-19.Uno di questi è Dan Patrick, vicegovernatore del Texas, che in un'intervista a Fox News (canale ultraconservatore vicino a Donald Trump) ha dichiarato che "ci sono cose più importanti della vita umana, ossia salvare questo paese: nessuno vuole morire, ma dobbiamo assumerci qualche rischio e tornare in gioco se vogliamo rimettere in piedi il paese".Patrick non è nuovo a uscite del genere: un mese fa aveva affermato che gli anziani dovrebbero essere "disposti a morire" per il bene degli Stati Uniti.