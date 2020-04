Anche in Texas la destra 'trumpiana' in piazza contro le misure anti-Covid-19

Estremisti di destra e trumpiani. Sopratutto loro, che negano la scienza e mettono gli affati prima della salute: in Texas chi si oppone alle misure di lockdown imposte per contenere il contagio da coronavirus è invitato a riunirsi ad Austin per chiedere la riapertura dello Stato e di tutti gli Stati Uniti.La manifestazione, convocata con il motto "Non puoi chiudere l'America" arriva dopo altre simili proteste in California, Michigan, North Carolina, Kentucky e Virginia.Azioni che denunciano le misure di distanziamento sociale, chiedono il ritorno alla normalità dell'economia e della società, approvando de facto la linea del presidente Donald Trump entrato in rotta di collisione con diversi governatori proprio sulla questione del lockdown, che il presidente vorrebbe revocare al più presto.Gli Stati Uniti secondo i dati raccolti dall'Università John Hopkins hanno registrato 706.832 casi di contagio da Covid-19 e il bilancio dei morti ha superato quota 37mila