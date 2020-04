Trump se ne infischia della pandemia: scoperti il 22% dei posti dirigenziali al dipartimento Sanità

Un irresponsabile:il 22% delle posizioni importanti del dipartimento della Sanità Usa sono vacanti, ancora in attesa di una nomina da parte del presidente Donald Trump. Il rifiuto del Presidente americano a procedere con le nomine che richiedono la conferma del Senato, in favore di funzionari 'facente funzione' che, come ha ammesso in una intervista tempo fa il presidente, "hanno maggiore flessibilità di azione", è particolarmente grave in questo momento di crisi."Il vuoto di leadership in diverse agenzie federali indebolisce la risposta del paese alla pandemia di coronavirus", hanno denunciato 18 organizzazioni non governative in una lettera ai leader repubblicani e democratici di 14 commissioni del Senato in cui sottolineano gli "effetti negativi" di questo stallo sul funzionamento della macchina del governo, di cui dà notizia il Washington Post.In questo momento mancano le persone "con il potere di parlare e fare qualcosa e nel periodo in cui abbiamo disperatamente bisogno dei migliori per guidare il gioco ci ritroviamo di fronte seconde scelte", ha spiegato Peter Jenkins, consigliere dell'organizzazione che ha promosso l'iniziativa, la Public Employees for Environmental Responsibility.Le cariche dell'Amministrazione ancora vacanti, alcune da anni, sono 150 su un totale di 749, ha ricostruito il Washington Post. Oltre al dipartimento della Sanità, vi sono problemi anche a quello per la Sicurezza interna, privo dei suoi vertici. All'Agenzia per la gestione delle emergenze, la Fema a cui è affidata in parte la gestione dell'emergenza Covid-19, mancano il vice direttore generale e il vice direttore per le misure di resilienza. Mancano inoltre tre direttori associati all'Ufficio per le politiche della scienza e della tecnologia della Casa Bianca, solo per citare i casi più direttamente legati alla crisi in corso.