Serraj ai sostenitori di Haftar: "I vostri figli torneranno a casa nelle bare"

Propaganda e minacce: "I vostri figli che combattono per Haftar ritorneranno a casa nelle bare insieme ai loro documenti di identità".



Forte dei successi riportati oggi - con sette località costiere a ovest di Tripoli riconquistate dalle forze del governo di accordo nazionale - il premier Fayez Serraj ha attaccato ancora una volta i Paesi che sostengono il generale e la sua offensiva contro la capitale lanciata un anno fa."I vostri veicoli blindati - ha continuato Serraj in una nota, citata dal Libya Observer - sono stati trasformati in cenere e gli altri sono sotto il nostro controllo per essere poi esposti al museo di guerra, per ricordare al mondo i vostri atti malvagi contro i libici".Poi, rivendicando il successo di oggi nell'ambito dell'operazione "Tempesta di pace" che le forze del Gna hanno lanciato nelle settimane scorse, il capo del governo di Tripoli ha affermato che i suoi uomini "hanno dato una lezione" all'Esercito nazionale libico ed ai Paesi che "al mattino si dicono leali e la notte complottano contro di noi".