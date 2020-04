Gli Stati Uniti primi al mondo per morti da Covid-19: superata anche l'Italia

Gli Stati Uniti hanno superato l'Italia per numero di decessi per Coronavirus: secondo i calcoli dell'agenzia Bloomberg, il numero delle vittime supera quota 19.400, contro i 19.000 italiani. Nel solo Stato di New York i morti per Covid-19 sono aumentati di 783 unità in 24 ore.Nel frattempo hanno fatto il giro del mondo le immagini shock, riprese dal drone, di bare sepolte una accanto all'altra in fosse comuni vicino New York.La fossa si trova a Hart Island, al largo del Bronx, che da oltre 150 anni viene utilizzata per seppellire chi non può permettersi funerali o posti al cimitero.Trump da parte sua mostra un ingiustificato ottimismo, sostenendo che i dati dicono che i morti saranno molti meno dei 100mil stimati. Si può solo sperare che abbia ragione e che il picco, come ha sostenuto, arriverà entro settimana prossima.