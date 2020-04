Trump ottimista: "Potremmo avere meno di 100mila morti come era stato stimato"

Il presidente Usa: "Se dovessimo avere 60.000 morti non potremmo mai essere contenti, ma è un numero molto più basso di quello originariamente detto e pensato"

Secondo Donald Trump, il numero di morti a causa del coronavirus, negli Stati Uniti, potrebbe essere "sostanzialmente inferiore" alle 100.000 unità predette nella scorsa settimana: "Sembra che ci dirigiamo verso un numero sostanzialmente inferiore ai 100.000", che era stato indicato come cifra più ottimistica nelle previsioni.

Trump ha aggiunto: "Se dovessimo avere 60.000 morti non potremmo mai essere contenti, ma è un numero molto più basso di quello originariamente detto e pensato". Per ora, negli Stati Uniti sono morte 18.000 persone, mentre nel mondo è stata superata quota 100.000.